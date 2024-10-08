Національне антикорупційне бюро України оголосило про намір провести аналіз існуючої системи захисту викривачів. Дослідження зосередиться на сильних і слабких сторонах системи, а також на можливостях її вдосконалення, щоб адаптувати її до міжнародних стандартів та нормативно-правових актів Європейського Союзу.

Про це повідомили у НАБУ.

У цьому процесі бюро співпрацюватиме з Вімом Вандекеркховим, провідним міжнародним експертом у галузі захисту викривачів.

“З цією метою за підтримки Управління ООН з наркотиків і злочинності Національне бюро співпрацюватиме з Вімом Вандекеркховим, провідним міжнародним експертом у сфері стандартизації захисту викривачів та безпосереднім розробником системи управління інформуванням (ISO 37002:2021 Whistleblowing management systems — Guidelines)”, — йдеться у повідомленні.