Про це повідомили у НАБУ.
У цьому процесі бюро співпрацюватиме з Вімом Вандекеркховим, провідним міжнародним експертом у галузі захисту викривачів.
“З цією метою за підтримки Управління ООН з наркотиків і злочинності Національне бюро співпрацюватиме з Вімом Вандекеркховим, провідним міжнародним експертом у сфері стандартизації захисту викривачів та безпосереднім розробником системи управління інформуванням (ISO 37002:2021 Whistleblowing management systems — Guidelines)”, — йдеться у повідомленні.
Ціллю аналізу є:
- покращення механізмів реагування на можливі порушення прав викривачів;
- підняття рівня довіри потенційних викривачів до уповноважених осіб Національного бюро;
- забезпечення високих стандартів захисту для тих, хто повідомляє про протиправні дії або бездіяльність інших осіб.
Крім того, аналіз системи захисту викривачів є особливо актуальним у світлі недавніх випадків тиску на викривачів у Національному бюро.
“Ми впевнені, що спільними зусиллями зможемо забезпечити безпечніше середовище для викривачів у Національному бюро та підвищити ефективність його роботи”,— резюмували в НАБУ.