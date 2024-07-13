Про це повідомив Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

У Биківнянському лісі вже цього року планують створити Національне військове меморіальне кладовище для вшанування загиблих захисників та захисниць України.

“Уряд підтримав позицію Український інститут національної пам’яті, Мінветеранів, ДУ НВМК та експертів і затвердив постанову про зовнішній вигляд намогильних споруд Національного військового меморіального кладовища (НВМК) у формі козацького хреста або прямокутної таблиці (на вибір військових або їх родин)”, – пише голова УІНП.

Це важливо і правильно з кількох причин.

По-перше, це дозволить НВМК продовжити традицію вшанування загиблих воїнів, яка існує в українському культурному контексті від стародавніх козацьких кладовищ до військових поховань у діаспорі.

По-друге, це дасть можливість тим, хто не асоціює себе із християнством, обрати альтернативний символ на могилі. Це питання було обговорено з релігійними організаціями за участю Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

По-третє, це сприятиме інклюзивності, оскільки буде враховано інтереси як більшості, яка обиратиме хрест, так і меншості, яка обиратиме прямокутну таблицю.