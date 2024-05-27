З бюджету України виділено понад $11 млн (463 млн грн) для науково-дослідних робіт українських арктичних експедицій, про що свідчить тендер в Прозорро. НАНЦ розвінчує негативні меседжі про фінансування українських досліджень.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Зазначається, що кошти з антарктичних досліджень неможливо витратити на дрони та будь-які інші військові потреби. Програма фінансується з тієї частини держбюджету, що передбачена винятково на гуманітарні видатки. Наповнюється вона винятково за кошти міжнародних партнерів саме з умовою витрати цих коштів лише на цивільні потреби. Тобто ці гроші не можуть піти на закупівлю дронів, патронів, зарплату бійців чи будь-які інші військові потреби.

Також, говорять у НАНЦ, крім бюджетних коштів, програма фінансується коштом міжнародних проєктів та співпраць. Наприклад, Польська антарктична програма вже третій рік частково фінансує експедиції наукового судна “Ноосфера”, а в програмах Єврокомісії “Горизонт” НАНЦ на конкурсній основі виграв фінансування вже трьох проєктів, ще чотири на розгляді.

“Антарктичну програму не можна призупинити на час війни. Її можна або продовжувати, або ліквідувати зовсім. Чому? Ми вже згадали про безперервні спостереження – для світової науки вони мають величезну цінність саме тим, що робляться постійно в один час за одними методиками, тобто доступні для порівняння”, – йдеться у повідомленні.

У НАНЦ підсумовують, що вони цілком свідомі того, що оборонні потреби держави – першочергові, але кошти антарктичної програми ніяк не можуть бути переадресовані на ці потреби. Це вимога союзників України, з чиїх коштів фінансується і центр, і всі гуманітарні видатки. Ці кошти теоретично можна перерозподілити на інші видатки в межах лише гуманітарної сфери, але для цього Україна має назавжди припинити участь в дослідженні Антарктики та перекреслити всі здобутки попередніх трьох десятиліть.

“Хай кожен сам вирішить, заради яких саме не військових потреб варто йти на таку жертву. Але, ухвалюючи рішення, радимо в будь-якому разі перевіряти факти, базуватись на реальних даних, аналізі всіх плюсів та мінусів, а не на спланованих за межами України емоційних інфовкидах”, – резюмують співробітники центру.

