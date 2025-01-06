За грудень 2024 року українці накопичили 436 млн грн кешбеку в рамках програми "Національний кешбек". Це на 180 млн грн більше, ніж у листопаді.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

За словами першої віцепрем’єр-міністерки – міністерки економіки Юлії Свириденко, програма “Національний кешбек” демонструє стабільне зростання.

“У грудні українці накопичили 436 мільйонів гривень кешбеку, що майже на 50 мільйонів більше, ніж держава виплатила кешбеку за попередні три місяці разом узяті”, – зазначила вона.

Наразі 4,5 мільйона громадян уже активували картки в застосунку “Дія” та стали активними учасниками програми для отримання кешбеку.

Основну частину учасників програми складають молоді люди до 45 років — 57,4%. Частка користувачів середнього віку (45-60 років) становить 22,4%, а старшого покоління (60+) — 20,2%. Серед усіх учасників 62,3% — жінки, а 37,7% — чоловіки.

Кількість виробників, які приєдналися до програми, збільшилася до 1665, а кешбек наразі можна отримати на 360 тисяч товарів, вироблених в Україні.