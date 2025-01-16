Від початку вересня українцям уже нарахували 1 мільярд гривень кешбеку за програмою "Національний кешбек".

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, приблизно 400 мільйонів гривень уже зараховано на рахунки учасників програми. Наразі виплати кешбеку, накопиченого у грудні та січні, планується здійснити наприкінці лютого.

“У грудні українці накопичили 436 мільйонів гривень кешбеку, що втричі більше, ніж за попередні три місяці разом узяті. За січень наразі маємо вже понад 170 мільйонів. Виплата кешбеку, накопиченого за грудень і січень, відбудеться наприкінці лютого. Програма діятиме до кінця 2025 року”, — зазначила Свириденко.

Станом на 16 січня, майже 4,7 мільйона громадян є активними користувачами програми. Усі вони активували у застосунку “Дія” картки для отримання виплат кешбеку.