Національний регулятор має намір наступного тижня затвердити проєкт постанови щодо підвищення тарифу на передачу електроенергії для 2025 року до рівня 665,26 грн за МВт·год

Про це повідомляє ExPro.

Зазначається, що збільшення на 25,8% порівняно з поточним тарифом. Пропозиція буде розглянута на засіданні, запланованому на 13 листопада, як повідомляє агентство ExPro.

“Тариф для зеленої металургії, згідно з проєктом, складе 352,73 грн за МВт·год,” – уточнили в регуляторі.

За прогнозами, витрати на виконання спеціальних обов’язків у 2025 році можуть сягнути 30 мільярдів гривень, що становитиме майже половину всіх витрат оператора системи передачі.

Загальний обсяг передачі електроенергії прогнозується на рівні 98 651 млн кВт·год, а середньозважений “зелений” тариф — 6437,28 грн за МВт·год.

Крім того, регулятор має намір схвалити новий тариф на послуги з диспетчерського управління, встановивши його на рівні 95,07 грн за МВт·год, що на 10% нижче від чинного тарифу.