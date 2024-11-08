Про це повідомляє ExPro.
Зазначається, що збільшення на 25,8% порівняно з поточним тарифом. Пропозиція буде розглянута на засіданні, запланованому на 13 листопада, як повідомляє агентство ExPro.
“Тариф для зеленої металургії, згідно з проєктом, складе 352,73 грн за МВт·год,” – уточнили в регуляторі.
За прогнозами, витрати на виконання спеціальних обов’язків у 2025 році можуть сягнути 30 мільярдів гривень, що становитиме майже половину всіх витрат оператора системи передачі.
Загальний обсяг передачі електроенергії прогнозується на рівні 98 651 млн кВт·год, а середньозважений “зелений” тариф — 6437,28 грн за МВт·год.
Крім того, регулятор має намір схвалити новий тариф на послуги з диспетчерського управління, встановивши його на рівні 95,07 грн за МВт·год, що на 10% нижче від чинного тарифу.
- Данія надає Україні 16 млн євро для відновлення енергетики.
- Україна почала ефективно експортувати електроенергію, незважаючи на російську агресію.
- Ціни на українські євробонди та акції зросли після новин про перемогу Трампа.