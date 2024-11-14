Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
За даними Департаменту стратегічних розслідувань, схема включала укладання угод між банком і підприємством-позичальником для отримання овердрафтових кредитів, які мали бути погашені через заставне майно. Однак перевірка платоспроможності позичальника не проводилася, а забезпечення позики існувало тільки на папері.
“Фігуранти підписали документи, розуміючи, що кредит не буде повернутий, а заставне майно є фіктивним”, – зазначили в поліції.
Після отримання кредиту компанія-позичальник використала кошти на закупівлю іноземної валюти, яку згодом перевели на рахунки компаній-нерезидентів у Туреччині.
Переказ супроводжувався фіктивними контрактами, що вказували на оплату за нібито поставки товарів. Згодом кошти було знято готівкою через афілійованих осіб.
Внаслідок цієї оборудки банк став неплатоспроможним, і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб узяв на себе виплату зобов’язань, втративши близько 22 млн грн.
Досудове розслідування проводиться Головним слідчим управлінням ДБР під процесуальним наглядом Офісу Генерального прокурора.
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