Національна поліція України повідомила про підозру колишньому голові правління одного з банків та директору підприємства-клієнта в організації незаконної фінансової операції, що призвела до втрати майже 22 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

За даними Департаменту стратегічних розслідувань, схема включала укладання угод між банком і підприємством-позичальником для отримання овердрафтових кредитів, які мали бути погашені через заставне майно. Однак перевірка платоспроможності позичальника не проводилася, а забезпечення позики існувало тільки на папері.

“Фігуранти підписали документи, розуміючи, що кредит не буде повернутий, а заставне майно є фіктивним”, – зазначили в поліції.

Після отримання кредиту компанія-позичальник використала кошти на закупівлю іноземної валюти, яку згодом перевели на рахунки компаній-нерезидентів у Туреччині.

Переказ супроводжувався фіктивними контрактами, що вказували на оплату за нібито поставки товарів. Згодом кошти було знято готівкою через афілійованих осіб.

Внаслідок цієї оборудки банк став неплатоспроможним, і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб узяв на себе виплату зобов’язань, втративши близько 22 млн грн.

Досудове розслідування проводиться Головним слідчим управлінням ДБР під процесуальним наглядом Офісу Генерального прокурора.