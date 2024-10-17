Національна поліція України знешкодила наркокартель, що приносив сотні мільйонів гривень і діяв у 20 областях країни.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що сьогодні було ліквідовано один з найбільших наркосиндикатів.

У ході цієї операції провели понад 230 обшуків у 20 областях України. Було затримано понад 60 осіб і знищено 19 нарколабораторій, де щомісяця виробляли близько тонни амфетаміну та Альфа-PVP.

“Такою має бути боротьба з незаконним обігом наркотиків: системною та першочергово націленою на тих, хто забезпечує пропозицію”, — написав міністр.

За попередніми підрахунками, злочинці щомісяця отримували понад 350 мільйонів гривень прибутку.