Про це йдеться на сайті Нацполіції.
Поліцейські не уточнюють імʼя викладача, однак з контексту зрозуміло, що йдеться про Білоуса.
За даними правоохоронців, інформація про ймовірні порушення з боку викладача надійшла з соціальних мереж. Однак на цей момент поліція не отримала жодних заяв від осіб, які постраждали від його дій.
“Про ймовірні відносини у колективі освітнього закладу правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж. Жодних заяв від осіб, які постраждали від дій викладача, до поліції станом на зараз не надходило. Співробітники поліції у взаємодії із адміністрацією вишу встановлюють обставини, які поширені в ЗМІ, та всіх осіб, причетних до вказаних подій”, — зазначають правоохоронці.
У поліції повідомили, що після завершення перевірки буде ухвалено рішення щодо правової кваліфікації дій Андрія Білоуса.
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