Головне управління Національної поліції у Києві повідомило про перевірку щодо можливих неправомірних дій викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого Андрія Білоуса, якого звинувачують у домаганнях.

Про це йдеться на сайті Нацполіції.

Поліцейські не уточнюють імʼя викладача, однак з контексту зрозуміло, що йдеться про Білоуса.

За даними правоохоронців, інформація про ймовірні порушення з боку викладача надійшла з соціальних мереж. Однак на цей момент поліція не отримала жодних заяв від осіб, які постраждали від його дій.

“Про ймовірні відносини у колективі освітнього закладу правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж. Жодних заяв від осіб, які постраждали від дій викладача, до поліції станом на зараз не надходило. Співробітники поліції у взаємодії із адміністрацією вишу встановлюють обставини, які поширені в ЗМІ, та всіх осіб, причетних до вказаних подій”, — зазначають правоохоронці.

У поліції повідомили, що після завершення перевірки буде ухвалено рішення щодо правової кваліфікації дій Андрія Білоуса.