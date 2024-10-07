Національна поліція провела невідкладні обшуки у компанії, яка підозрюється у спричиненні збитків бюджету на понад мільярд гривень. Це будівельна компанія, що здійснює ремонтні та будівельні роботи на державних інфраструктурних об’єктах.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції ввечері 7 жовтня.

“Компанію підозрюють у порушенні тендерних процедур та самовільному встановленні цін на вартість робіт у різних областях України”, – сказано в повідомленні.

Назву компанії не вказано, але, ймовірно, йдеться про “Автомагістраль-Південь”, яка раніше заявила про обшуки.

Слідство вважає, що посадові особи компанії шляхом штучної націнки в ланцюгу постачання товарно-матеріальних цінностей “неправомірно збільшили вартість товарів, внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, чим спричинили збитки державному бюджету в особливо великих розмірах – на суму понад мільярд гривень”.

Невідкладні обшуки за місцями роботи й проживання службових осіб цієї компанії були проведені після отримання оперативної інформації про те, що “документи, які свідчать про злочинну діяльність, найближчим часом можуть бути знищені”, заявили в Нацполіції.

Під час обшуків вилучені документи, а також цифрові носії “з корисною для слідства інформацією”. Призначено низку будівельно-технічних експертиз з метою встановлення реальної вартості матеріалів, робіт та послуг, наданих компанією.

“Діяльність підприємства не заблокована, воно продовжує функціонувати у штатному режимі”, – зазначили в поліції.

Розслідування триває в межах провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою та легалізація майна).

“Автомагістраль-Південь” вранці 7 жовтня повідомила про масштабні обшуки, які пройшли 4 жовтня. У компанії зазначили, що провадження пов’язано з декількома тендерами, які у різний час у різних регіонах вона виграла на Prozorro. Водночас, наголосили в “Автомагістраль-Південь”, жодних претензій до якості та вартості її робіт не висували.