Зловмисники створили мережу фішингових «сall-центрів» на території столиці і ошукали десятки іноземців на майже 2 млн чеських крон, що в еквіваленті складає майже 3 млн грн. У результаті другого етапу міжнародної спецоперації правоохоронці затримали одного з організаторів та вісьмох учасників угруповання.

Встановлено, що зловмисники створювали фішингові посилання для розповсюдження на чеських торгівельних інтернет-майданчиках. Їх спільники з шахрайських «сall-центрів» на території Києва переконували іноземців перейти за фейковими посиланнями для оплати товарів чи послуг.

Після того, як люди вводили платіжні дані на шахрайських ресурсах, відомості потрапляли до фігурантів. Використовуючи конфіденційну інформацію, зловмисники виводили гроші з рахунків власників на підконтрольні банківські картки або конвертували їх у криптовалюту.

У вересні 2023 року в межах міжнародного співробітництва кіберполіцейські Києва та Дніпропетровщини, слідчі поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури та спільно з колегами з Національної агенції по боротьбі з тероризмом, екстремізмом та кіберзлочинністю поліції Чеської Республіки припинили діяльність злочинного угруповання.

Правоохоронці провели 29 обшуків, вилучили докази протиправної діяльності, зокрема комп’ютерну техніку і мобільні телефони. Поліцейські затримали трьох організаторів та п’ятьох виконавців.

Завдяки аналізу інформації, що містилася у вилученій техніці, правоохоронці встановили ще одного організатора «схеми» та вісьмох його спільників.

17 січня за силової підтримки працівників полку поліції особливого призначення проведено 12 обшуків у належних фігурантам приміщеннях на території Києва та Дніпропетровської області. Вилучено комп’ютерну техніку, ноутбуки, мобільні телефони, банківські та сім-картки, а також робочі записи.

Організатора та вісьмох виконавців затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисникам та їх раніше затриманим спільникам слідчі поліції Києва повідомили про підозри, у тому числі за додатковими епізодами кримінальних правопорушень.

Вирішується питання щодо обрання нововиявленим фігурантам запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.