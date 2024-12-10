Спільними зусиллями поліції та Служби безпеки України затримано двох осіб, які планували замах на життя керівниці благодійного фонду та її чоловіка - колишнього військовослужбовця ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що конфлікт виник через вигаданий борг за ремонт житла потерпілих. Нападники підготували чотири вибухові пристрої, начинені металевими елементами та порохом, і збиралися закинути їх до спальні волонтерів.

“Правоохоронці викрили злочинну групу та затримали двох її учасників під час підготовки до проникнення у помешкання потерпілих. Зловмисниками виявились 43-річний чоловік та 41-річна жінка”, – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили вибухові пристрої, компоненти для їх виготовлення, мобільні телефони та інші докази.

Обласна прокуратура повідомила затриманим про підозру за статтями Кримінального кодексу, які стосуються замаху на умисне вбивство, скоєного групою осіб. Суд ухвалив рішення про тримання підозрюваних під вартою.

Правоохоронці зазначають, що в разі доведення провини затриманим загрожує довічне позбавлення волі разом із конфіскацією майна. Розслідування продовжується.