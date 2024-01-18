Редакція звернеться до СБУ, яка вже розслідує справу за іншою статтею, з проханням визнати себе потерпілою стороною і надати їй копії вилучених відеозаписів. Крім того, “Bihus.Info” вже звернулись до правоохоронців із запитом, чи здійснювались щодо членів команди негласні слідчі дії.

Національна поліція вже зареєструвала заяву редакції “Bihus.Info” про перешкоджання журналістській діяльності та втручання в особисте життя. Команда також планує подати заяву до Служби безпеки України, яка вже розслідує справу за іншою статтею, з проханням визнати себе потерпілою стороною та надати їй копії вилучених відеозаписів. Про це у коментарі «Детектору медіа» розповіла адвокатка проєктів “Bihus.Info” Марія Музичка. Ще вчора редакція подала заяву до Національної поліції у Київській області від журналістки Марії Землянської.

Заяву подали за трьома статтями: ч.2 ст. 182 (втручання в особисте життя), ч.2 ст. 171 (перешкоджання журналістській діяльності), ч.2 ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер).

Як уточнила адвокатка, заяву подали вчора о п’ятій годині вечора, коли канцелярія поліції вже не працювала, тому ввечері представники редакції повідомляли, що заяву ще не зареєстрували. Проте станом на сьогодні заява вже зареєстрована, про це є відповідна відмітка.

Сьогодні редакція планує подати заяви до Нацполіції від інших представників редакції, які були на корпоративі: від журналістів заяву подаватимуть за статтею про перешкоджання журналістській діяльності, від інших членів редакції — за втручання в особисте життя. Крім того, редакція сьогодні плануєподати заяву до Служби безпеки України про визнання представників колективу потерпілими.

Адвокатка уточнила, що статті про перешкоджання журналістській діяльності та втручання в особисте життя, за якими команда звернулась до Нацполіції, не є підслідними СБУ.

Наразі члени “Bihus.Info” не є потерпілою стороною, оскільки провадження, за яким вчора пройшли обшуки, відкрила СБУ за власною ініціативою, а отже провадження не мало суб’єкта подання. Також редакція подасть заяву з метою отримати копії матеріалів з камер відеоспостереження, які СБУ вилучила під час обшуку.