Національна соціальна сервісна служба України проведе перевірки в усіх закладах, де перебувають діти, на можливі факти насильства або порушення інших прав.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

“Я доручила Нацсоцслужбі провести перевірки в усіх закладах, де цілодобово мешкають діти, з метою виявлення можливих фактів насильства щодо них або порушення інших прав”, — написала вона.

З цією метою служба розробила спеціальний опитувальник, щоб в екологічний спосіб виявляти такі порушення, не травмуючи почуття дітей.

“Усі діти мають навчатися і рости в безпечному просторі”, — наголосила посадовиця.

Міністерка соцполітики закликала збільшувати кількість сімейних форм виховання в громадах і розвивати інклюзивні та спеціальні класи в загальних школах, щоб по освітню послугу не треба було звертатися далеко від дому і щоб вона не надавалася з необхідністю проживати весь час у школі.

“Тоді це будуть системні зміни, які могли б виправити проблему в усіх закладах і забезпечити нормальне виховання і розвиток усіх дітей”, — підсумувала вона.

Нагадаємо, на Львівщині відсторонили від роботи керівника навчального закладу, якого підозрюють у насильстві над дітьми.

Раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець отримав відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей в одному із виховних закладів Львівщини.