Про це повідомляє Суспільне.

Список учасників:

  • BRYKULETS
  • ENLEO
  • FIЇNKA
  • Future Culture
  • GRISANA
  • KHAYAT
  • KRYLATA
  • MOLODI
  • MON FIA
  • Ranrawi
  • Starykova Hrystyna
  • TESLENKO
  • YAGODY
  • Ziferblat
  • Абіє
  • “ДК Енергетик”
  • Маша Кондратенко
  • МУАЯД
  • “Слухай Сашу”
  • Влад Шериф

З-поміж 369 поданих заявок до лонгліста увійшли 232 сольні виконавці та 72 гурти. Музична продюсерка нацвідбору Тіна Кароль зазначила, що чимало сильних пісень не потрапили до списку через порушення правил:

“Хочу зазначити від себе, що мені було дуже прикро, адже чимало сильних пісень не потрапили до списку учасників через невідповідність правилам нацвідбору. А саме: були видані чи виконувалися раніше, довші за три хвилини, мали частину чужих віршів або ненормативну лексику. Моя порада: якщо пісня не була опублікована раніше, будь ласка, допрацюйте її та подайте свою заявку наступного року”, – підкреслила Кароль.

Фінал нацвідбору відбудеться у лютому 2025 року у форматі телевізійного шоу. Після прослуховувань оберуть 9 фіналістів, а ще одного учасника визначить рейтингове онлайн-голосування серед тих, хто не потрапить до фіналу.

Переможця визначатимуть голоси журі та глядачів. Склад журі оберуть також шляхом онлайн-голосування.

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