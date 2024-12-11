Оприлюднило довгий список артистів, які боротимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2025". До переліку увійшло 20 виконавців і гуртів, серед яких як відомі імена, так і нові таланти.

Про це повідомляє Суспільне.

Список учасників:

BRYKULETS

ENLEO

FIЇNKA

Future Culture

GRISANA

KHAYAT

KRYLATA

MOLODI

MON FIA

Ranrawi

Starykova Hrystyna

TESLENKO

YAGODY

Ziferblat

Абіє

“ДК Енергетик”

Маша Кондратенко

МУАЯД

“Слухай Сашу”

Влад Шериф

З-поміж 369 поданих заявок до лонгліста увійшли 232 сольні виконавці та 72 гурти. Музична продюсерка нацвідбору Тіна Кароль зазначила, що чимало сильних пісень не потрапили до списку через порушення правил:

“Хочу зазначити від себе, що мені було дуже прикро, адже чимало сильних пісень не потрапили до списку учасників через невідповідність правилам нацвідбору. А саме: були видані чи виконувалися раніше, довші за три хвилини, мали частину чужих віршів або ненормативну лексику. Моя порада: якщо пісня не була опублікована раніше, будь ласка, допрацюйте її та подайте свою заявку наступного року”, – підкреслила Кароль.

Фінал нацвідбору відбудеться у лютому 2025 року у форматі телевізійного шоу. Після прослуховувань оберуть 9 фіналістів, а ще одного учасника визначить рейтингове онлайн-голосування серед тих, хто не потрапить до фіналу.

Переможця визначатимуть голоси журі та глядачів. Склад журі оберуть також шляхом онлайн-голосування.