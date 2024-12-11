Про це повідомляє Суспільне.
Список учасників:
- BRYKULETS
- ENLEO
- FIЇNKA
- Future Culture
- GRISANA
- KHAYAT
- KRYLATA
- MOLODI
- MON FIA
- Ranrawi
- Starykova Hrystyna
- TESLENKO
- YAGODY
- Ziferblat
- Абіє
- “ДК Енергетик”
- Маша Кондратенко
- МУАЯД
- “Слухай Сашу”
- Влад Шериф
З-поміж 369 поданих заявок до лонгліста увійшли 232 сольні виконавці та 72 гурти. Музична продюсерка нацвідбору Тіна Кароль зазначила, що чимало сильних пісень не потрапили до списку через порушення правил:
“Хочу зазначити від себе, що мені було дуже прикро, адже чимало сильних пісень не потрапили до списку учасників через невідповідність правилам нацвідбору. А саме: були видані чи виконувалися раніше, довші за три хвилини, мали частину чужих віршів або ненормативну лексику. Моя порада: якщо пісня не була опублікована раніше, будь ласка, допрацюйте її та подайте свою заявку наступного року”, – підкреслила Кароль.
Фінал нацвідбору відбудеться у лютому 2025 року у форматі телевізійного шоу. Після прослуховувань оберуть 9 фіналістів, а ще одного учасника визначить рейтингове онлайн-голосування серед тих, хто не потрапить до фіналу.
Переможця визначатимуть голоси журі та глядачів. Склад журі оберуть також шляхом онлайн-голосування.