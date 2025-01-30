NAUDI закликає Зеленського втрутитися у відновлення роботи Агенції оборонних закупівель

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до Президента України Володимира Зеленського із закликом невідкладно втрутитися у ситуацію навколо державного підприємства «Агенція оборонних закупівель» (АОЗ).

Про це йдеться у повідомленні асоціації на Facebook.

Попри виділення Міністерством фінансів ще 3 січня 19 млрд грн на закупівлю озброєння та боєприпасів, АОЗ досі не профінансувала жодного контракту. Це створює загрозу зриву постачання критично важливих боєприпасів і техніки для Сил оборони України.

За даними NAUDI, понад 80 підприємств ОПК, які минулого року забезпечили понад 30% потреб армії, не можуть отримати оплату за виконані замовлення та укладати нові контракти. Через ситуацію, що склалася в керівництві АОЗ, робота агенції фактично паралізована, що може призвести до двомісячної затримки постачання зброї.

NAUDI закликає Зеленського вжити невідкладних заходів для нормалізації роботи Агенції оборонних закупівель та забезпечити стабільне фінансування контрактів, оскільки від цього безпосередньо залежить забезпечення військових на передовій.