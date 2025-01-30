NAUDI закликає Зеленського втрутитися у відновлення роботи Агенції оборонних закупівель

16:14 У ПАРЄ заявили, що немає підстав визнавати легітимність Лукашенка
15:57 Бійці Нацгвардії встановили прапор України в тилу росіян у Донецькій області
14:53 Кличко: Житній ринок у Києві залишиться архітектурною перлиною Подолу
14:15 У МЗС засудили заяви румунського проросійського політика щодо територіальної цілісності України
13:56 Регламентний комітет Ради рекомендував відсторонити Порошенка від пленарних засідань на пів року
13:37 На Донеччині взяли в полон зрадника з Криму, який воював на боці РФ
13:15 Кіберфахівці ГУР атакували онлайн-сервіси “Газпрому” та “Газпромнєфті”
12:39 Ізраїль та ХАМАС розпочали новий етап обміну заручниками
12:23 У Швеції вбили іракця, відомого акціями спалення Корану
11:57 Одесит, який пережив Голокост, у Бундестазі: “Гітлер хотів вбити мене за те, що я єврей. Зараз Путін намагається вбити мене за те, що я українець”
11:37 РосЗМІ: Літак, що розбився поблизу Вашингтона, перевозив фігуристів, серед яких були росіяни
11:18 Проросійський кандидат у президенти Румунії заявив, що Україна — вигадана держава
10:59 Компанія Трампа виходить на ринок фінансових послуг з новою платформою для інвестицій
10:39 СБУ: На Одещині викрито агентурну групу РФ, яка готувала серію терактів
10:15 У Мінцифрі розповіли, скільки застосунків нелегальних казино заблокували в Україні
09:55 Сили ППО знешкодили 37 ворожих дронів
09:34 У Сумах оголосили Дні жалоби
09:17 У ЄС обговорюють можливе відновлення імпорту російського газу як частину мирного врегулювання війни в Україні, — FT
08:57 Власники Tesla в США купують стікери з критикою Ілона Маска після виборів
08:38 У Британії призначили Посланця з питань торгівлі з Україною
08:25 В Естонії запропонували запровадити податок для суден у Балтійському морі, щоб захистити підводні кабелі
07:58 Генштаб: Протягом минулої доби в Україні загинуло 1270 російських окупантів
07:44 Авіакатастрофа в США: пасажирський літак зіткнувся з військовим гелікоптером і впав у річку

29 січня

22:59 Ілона Маска номінували на Нобелівську премію за “захист свободи слова”
22:40 Зеленський: Деякі програми США будуть виконуватися коштом України
22:17 РФ заявила про мільярдні прибутки від продажу квартири Зеленського та іншого майна українців у Криму
21:58 Вистояти до кінця: Зеленський повідомив, коли закінчиться війна з РФ
21:24 ЗМІ повідомили про скасування замороження федерального фінансування. Білий дім спростував
21:07 Послу України в Словаччині оголосили протест через слова МЗС про “отруєння Фіцо роспропагандою”
20:57 Тривожний сигнал: у Києві посеред зими зацвіли сакури
20:42 У Європарламенті запрононували Гренландії вступити в ЄС для захисту від зазіхань Трампа
20:18 Трамп наказав провести перевірку з метою виявлення, покарання та депортації з США антисемітів
19:42 Ткаченко відповів на заяву Кличка: “Пусті звинувачення”

NAUDI закликає Зеленського втрутитися у відновлення роботи Агенції оборонних закупівель

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до Президента України Володимира Зеленського із закликом невідкладно втрутитися у ситуацію навколо державного підприємства «Агенція оборонних закупівель» (АОЗ).

Четвер, 30 січня 2025, 15:20

Про це йдеться у повідомленні асоціації на Facebook.

Попри виділення Міністерством фінансів ще 3 січня 19 млрд грн на закупівлю озброєння та боєприпасів, АОЗ досі не профінансувала жодного контракту. Це створює загрозу зриву постачання критично важливих боєприпасів і техніки для Сил оборони України.

За даними NAUDI, понад 80 підприємств ОПК, які минулого року забезпечили понад 30% потреб армії, не можуть отримати оплату за виконані замовлення та укладати нові контракти. Через ситуацію, що склалася в керівництві АОЗ, робота агенції фактично паралізована, що може призвести до двомісячної затримки постачання зброї.

NAUDI закликає Зеленського вжити невідкладних заходів для нормалізації роботи Агенції оборонних закупівель та забезпечити стабільне фінансування контрактів, оскільки від цього безпосередньо залежить забезпечення військових на передовій.

    • ЗМІ: У НАБУ підтвердили реєстрацію провадження проти очільника Міноборони за можливе зловживання владою
    • Умєров анонсував кадрові зміни через провал закупівель зброї
    • Зброярські війни та новорічні подарунки: як у неслухняної Безрукової забрали 23 мільярди та віддали прикордонникам

 

Теги: NAUDI, АОЗ

Межа у Youtube

Підписатись