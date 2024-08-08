NAUDI розширює співпрацю з профільними асоціаціями західних партнерів, започатковуючи нове партнерство з Аерокосмічною та Оборонною Асоціацією штату Юта (США).

Про це інформує NAUDI (Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України).

NAUDI розширює співпрацю з профільними асоціаціями західних партнерів, започатковуючи нове партнерство з Аерокосмічною та Оборонною Асоціацією штату Юта (США).

Делегацію NAUDI, очолювану Сергієм Пашинським, супроводжують представники провідних компаній галузі на чолі з екс-конгресменом Крісом Стюартом.

Асоціація об’єднує 200 компаній, включаючи такі гіганти, як «Boeing» та «Northrop Grumman».

Американська делегація висловила підтримку Україні та зацікавленість у співпраці з українськими виробниками військової техніки, підкреслюючи важливість об’єднання американських технологій і українського бойового досвіду.

Сергій Пашинський від імені NAUDI висловив подяку американським партнерам за їхню підтримку та підкреслив важливість кооперації між українськими та американськими виробниками в сфері ВПК.

Спільна діяльність у галузі оборони та аерокосмічних технологій сприятиме покращенню технічних можливостей і зміцненню взаєморозуміння між країнами.

Ця зустріч стала важливим кроком у розвитку міжнародної співпраці, що посилить обороноздатність України та наблизить її до Перемоги.