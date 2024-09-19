Правоохоронці підозрюють посадовців провідного науково-дослідного інституту нафтового профілю в Києві у співпраці з російськими структурами. За інформацією, вони ймовірно допомагали відновлювати нафтопереробні заводи, пошкоджені внаслідок ударів українських дронів.

Про це повідомили в Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора.

Затримали голову правління, двох керівників спеціалізованих відділів, головного інженера та ще одного інженера. За версією слідства, після початку повномасштабного вторгнення вони продовжили співпрацю з Росією, дистанційно контролюючи процеси відновлення і модернізації нафтопереробних заводів, які постраждали від атак.

Під час обшуків у фігурантів були знайдені докази цієї діяльності, включно з документацією для реконструкції трьох ключових заводів у Росії, за що підозрювані отримали майже пів мільярда гривень.

П’ятьом затриманим вже оголосили підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Четверо з них перебувають під вартою, і їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.