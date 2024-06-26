Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.
“Сьогодні на засіданні Державної ради оборони ми домовилися виділити не менш ніж 0,25% ВВП на підтримку безпеки та оборони України”, — повідомив президент Литви.
Науседа наголосив, що Литва продовжуватиме твердо стояти з Україною до перемоги.
“Ми завжди будемо підтримувати свободу”, — зазначив він.
17 травня Литва оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, у який увійшли боєприпаси, антидрони, безпілотники, генератори та інше обладнання.
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