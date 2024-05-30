Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

«Радий повідомити, що Литва приєднується до коаліції засобів протиповітряної оборони, яку очолюють Німеччина, Франція і США. Ми зробимо свій внесок, надавши Україні мобільні радари повітряного спостереження», – написав Науседа у соцмережі X.

Він наголошує, військова підтримка України має вирішальне значення.

«Україні потрібна зброя, а не обіцянки. Давайте підтвердимо слова ділом», – зазначив Науседа. https://x.com/GitanasNauseda/status/1796156683766436080

Реакція Зеленського

Президент України у відповідь на заяву Науседи написав, що внесок Литви є «дуже цінним» для України.

«Швидке посилення протиповітряної оборони України є ключовим для протидії російській агресії, захисту нашого народу й оборони наших позицій на передовій. Я вдячний Литві за те, що вона допомагає нам досягти цих цілей і залишається надійним союзником України», – написав Зеленський у коментарях.