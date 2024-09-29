Про це пише The Insider

Журналісти видання кажуть, що отримали доступ до сотень офіційних документів, які підтверджують, що російського опозиціонера Олексія Навального, який був ув′язнений у виправній колонії “Полярний вовк”, могли отруїти.

Серед отриманих документів є дві версії постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, підписані майором юстиції Олександром Варапаєвим. В одній із них детально описані симптоми, які проявилися у Навального:

“Засуджений Навальний О.О. 16.02.2024 в період перебування в прогулянковому дворі №2 ЄПКТ відчув різке погіршення стану свого здоров’я, про що повідомив черговому працівнику установи, який вивів його з приміщення прогулянкового двору до секції №4 ЄПКТ. Далі засуджений Навальний О.О. ліг на підлогу, почав скаржитися на сильний біль у животі, у нього виникло рефлекторне блювання, судоми та втрата свідомості, про що негайно було повідомлено медичним працівникам виправної установи”.

У пізнішій версії цієї ж постанови (яка і стала остаточною) всіх слів про біль у животі, блювоту і судоми вже не було. Але в розпорядженні видання є й інший документ – опис “вилучених об’єктів”, де теж фігурують “зразки блювотних мас”, причому їх віддали на експертизу, хоча офіційно не повідомлялося ні про експертизу, ні про блювоту.

“Документи підтверджують слова Юлії Навальної, яка раніше заявляла, що “в останні хвилини перед смертю він скаржився на гострий біль у животі”, — пише The Insider.

Видання наводить думку реаніматолога Олександра Полупана, який лікував Навального в омській лікарні після отруєння “Новачком” 2020 року, він каже, що зазначені в документах симптоми ніяк не стикуються з офіційною версією.

“Офіційна причина смерті – порушення серцевого ритму – ніяк не пояснювала б тих симптомів, які ми бачимо в ухвалі: різкий біль у животі, блювота і судоми. Навряд чи такі симптоми можна пояснити чимось окрім отруєння. Короткий проміжок часу між болем у животі та судомами свідчить на користь того, що це могла бути, наприклад, фосфороорганічна речовина (до цього ж класу речовин належить і “Новачок”, але тільки не при нашкірному застосуванні, а при внутрішньому)”, — вказує медик.

З висновками Полупана згодні й інші опитані The Insider лікарі різних спеціальностей.

Також видання зазначає, що на користь застосування отруйної речовини свідчать й інші факти: влада довго не віддавала тіло і не допустила проведення альтернативної експертизи біоматеріалів. Однак лише тепер факт отруєння підтверджено документально.