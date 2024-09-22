Навчання "Океан-2024" відбулися в меншому масштабі, ніж було обіцяно, і на низькому рівні, — естонська розвідка

Про це пише ERR з посиланням на керівника Центру військової розвідки Сил оборони Естонії полковника Антса Ківісельга.

За даними видання, російські та китайські військові кораблі 10 вересня розпочали спільні навчання, які є частиною найбільших військово-морських навчань Росії з часів Радянського Союзу.

“Росія оголосила, що візьме участь 90 тис. осіб і 400 кораблів, але ми оцінюємо, що насправді навчання відбулися в набагато меншому масштабі. У Балтійському морі навчання були на низькому рівні. Це були в основному польоти стратегічних бомбардувальників і деякі розвідувальні польоти, які супроводжувалися бойовими вильотами в районі Калінінграда в районі Гданської бухти», – сказав Ківісельг.

Також він сказав, що навчання завершилися локальними діями різних флотів і були радше спрямовані на демонстрацію, ніж на справжній тренувальний процес.

Видання нагадує, що міністерство оборони РФ 10 вересня оголосило про початок стратегічного командно-штабного навчання військово-морських сил “Океан-2024”, під час якого тренуватимуться вражати стратегічні об’єкти умовного противника. До навчань долучився Китай.