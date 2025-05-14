Протягом березня та квітня 2025 року понад половина офіцерів, які займаються управлінням корпусами, успішно пройшла навчання за різними напрямками. Цю інформацію озвучив бригадний генерал Олег Апостол, заступник Головнокомандувача Збройних Сил України.

В рамках підготовки офіцерів було організовано більше 40 курсів, що охоплюють різні аспекти функціонування структурних підрозділів корпусів. За словами Апостола, під час цих курсів було підготовлено понад 50% військовослужбовців управлінь корпусів. У планах на майбутнє – проведення додаткових курсів для офіцерів, які формуються в управліннях корпусів.

Індивідуальна підготовка офіцерів має завершитися у травні 2025 року, а загалом курси підвищення кваліфікації для офіцерів, які увійдуть до управлінь корпусів, заплановані до кінця року.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та президент Володимир Зеленський оголосили про перехід Сил оборони на корпусну систему. Корпус – це військова одиниця, що складається з 5-6 бригад, які діють на одній ділянці фронту під єдиним командуванням. До складу корпусу входять різні підрозділи, такі як танкові, безпілотні, артилерійські, але не включають авіацію.

Одним із основних викликів у формуванні корпусної системи в ЗСУ є підбір офіцерів. Управління корпусів потребує значно більшої кількості офіцерів оперативного рівня, здатних планувати масштабні операції, координувати кілька з’єднань, а також контролювати логістику та розвідку. Процес навчання таких офіцерів є тривалим і вимагає комплексного підходу.