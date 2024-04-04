Суд виніс вирок у справі мешканця Краматорська, якого обвинувачували в наведенні російського ракетного удару на місто в червні 2023 року.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисником виявився місцевий житель Краматорська, який ще до початку повномасштабного вторгнення був завербований воєнною розвідкою РФ.

За даними слідства, 27 червня минулого року він отримав вороже завдання з’ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів. Після отримання інформації окупанти здійснили прицільний ракетний удар по кафе, в якому перебували люди.

Унаслідок вогневого ураження загинуло 13 місцевих жителів, серед них – 3 дітей. Ще 64 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).