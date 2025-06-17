Буклет-навігатор для родин військових у полоні та зниклих безвісти

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, у співпраці з громадським рухом “Жіноча Сила України” та за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста, представив новий буклет-навігатор для родин військових, які зникли безвісти або перебувають у полоні. Про це стало відомо 17 червня.

Цей посібник розроблений для надання підтримки рідним у важкі часи. У буклеті детально описано покроковий алгоритм дій для тих, хто отримав інформацію про полон або втратив зв’язок з військовослужбовцем. Також в ньому наведені контакти всіх консультаційних центрів Координаційного штабу в різних регіонах, а також громадських і міжнародних організацій.

Окремий розділ буклета присвячений порадам для родин, як зберегти ментальне здоров’я в умовах “невизначеної втрати” та під час пошуку зниклих безвісти або очікування повернення рідних з полону. У посібнику також містяться контакти організацій, які надають безкоштовну психологічну допомогу, а також інформація про безкоштовні юридичні консультації та підтримку в підготовці документів.

“Цей інформаційний посібник повинен стати орієнтиром для родин, щоб полегшити пошук близьких і допомогти впоратися з викликами. Буклети будуть розміщені у всіх РТЦК та СП.” – Координаційний штаб

Крім того, електронну версію буклета можна безкоштовно завантажити для зручності користувачів.