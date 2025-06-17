Буклет-навігатор для родин військових у полоні та зниклих безвісти

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, у співпраці з громадським рухом “Жіноча Сила України” та за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста, представив новий буклет-навігатор для родин військових, які зникли безвісти або перебувають у полоні. Про це стало відомо 17 червня.
Цей посібник розроблений для надання підтримки рідним у важкі часи. У буклеті детально описано покроковий алгоритм дій для тих, хто отримав інформацію про полон або втратив зв’язок з військовослужбовцем. Також в ньому наведені контакти всіх консультаційних центрів Координаційного штабу в різних регіонах, а також громадських і міжнародних організацій.
Окремий розділ буклета присвячений порадам для родин, як зберегти ментальне здоров’я в умовах “невизначеної втрати” та під час пошуку зниклих безвісти або очікування повернення рідних з полону. У посібнику також містяться контакти організацій, які надають безкоштовну психологічну допомогу, а також інформація про безкоштовні юридичні консультації та підтримку в підготовці документів.
“Цей інформаційний посібник повинен стати орієнтиром для родин, щоб полегшити пошук близьких і допомогти впоратися з викликами. Буклети будуть розміщені у всіх РТЦК та СП.”
Крім того, електронну версію буклета можна безкоштовно завантажити для зручності користувачів.
Дивіться ще:
- В Україні завершено репатріацію 1245 тіл загиблих за Стамбульськими домовленостями, тривають обміни військовополоненими між Україною та Росією.
- Мирна акція в Полтаві підтримує військовополонених та зниклих безвісти, привертаючи увагу України і світу до їхньої долі.
- Україна отримала 1200 тіл загиблих військових у рамках репатріаційних заходів, проведених за підтримки міжнародних організацій та сил безпеки.