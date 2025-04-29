Упродовж квітня весь світ долучається до місяця інформування про потреби людей з втраченими або відмінними кінцівками (Limb Loss and Limb Difference Awareness Month). Сьогодні це актуально як ніколи для України. Лише за попередніми підрахунками від початку повномасштабного вторгнення понад 100 тисяч українців втратили одну або кілька кінцівок унаслідок російських обстрілів або бойових дій.

Суспільство може не здогадуватися, яку важку “внутрішню війну” переживає ветеран після втрати кінцівки — змиритися з новим тілом і навчитися з ним жити. Це довгий шлях прийняття себе після травми, який часто ускладнює суспільна думка та відсутність механізму адаптації військових після ампутації до мирного життя.

У людей побутує упереджене уявлення про протез. Багато з них досі сприймають протези, як щось тимчасове і недосконале, адже штучне ніколи не замінить справжню ногу чи руку. Втім, якісне протезування та належна фізична та ментальна реабілітація дають шанс для українських ветеранів знову жити повноцінно та втілювати плани, які зруйнувала війна.

У благодійному фонді Future for Ukraine, який надає протезування та реабілітацію для важкопоранених військових, розповідають, як живуть та чого потребують люди з втраченими кінцівками. І що важливо — дають голос тим, хто проходить цей складний шлях, аби соціум зміг зрозуміти їхні потреби.

Для ветеранів, які починають життя з протезом, відбувається кардинальна перебудова не лише власного життя, а й життя близького оточення. Адже після протезування людина змушена знову опановувати базові навички: стояти, ходити, бігати, сидіти, підійматися сходами, лягати в ліжко, їздити автомобілем чи велосипедом. Це довга історія примирення з собою новим, яка потребує постійної підтримки зовні.

“Ми бачимо їхні перемоги та те, як вони вчаться жити по-новому. І ми підтримуємо тих захисників, у кого цей складний шлях ще попереду. Наша мета посилити голос українських ветеранів, які мають ампутації, у світовій спільноті та показати їхню силу, гідність і витривалість”, — Олена Ніколаєнко, президентка FFU у США.

Історія Владислава Курілова

Ветеран війни, 24-річний нацгвардієць Владислав Курілов, отримав важкі поранення на Запорізькому напрямку. Провівши 28 годин з накладеними турнікетами на обох ногах і вогнепальними пораненнями, військовому вдалося врятуватися та, завдяки побратимам, дістатися до місця евакуації. Захисник втратив обидві ноги, але залишився живий, і це була його найбільша мотивація!

2,5 роки минуло з моменту поранення та майже рік, як Владислав пройшов протезування та реабілітацію за програмою Future for Ukraine у клініці Medical Center Orthotics & Prosthetics у США. Щоденні тренування допомогли чоловіку досить швидко опанувати протези та влаштуватися на роботу.

“Треба лише не зупинятися, з часом буде легше. За рік, а може навіть і менше, ви зможете нормально ходити. Мені це вдалося за 4 місяці”.

Сьогодні Владислав Курілов — менеджер по роботі з клієнтами у міжнародному центрі протезування MCOP Україна, який незабаром відкриється для пацієнтів у Києві. День Влада розпочинається о 7 ранку. Він одягає протези, робить домашню рутину та вирушає на роботу громадським транспортом. Година на метро та 600 метрів пішки до нового місця роботи — щоденний маршрут ветерана. За день Владислав проводить на протезах близько 10-12 годин.

Його основні робочі обов’язки: облік договорів, спілкування з пацієнтами та введення їх у програму оптимізації ходи. Ветеран з втраченими нижніми кінцівками, який увесь день активно проводить час на протезах, — найкращий взірець і стимул для тих, хто розпочинає шлях протезування та прийняття себе нового після ампутації.

“Хтось переживає, що у нього занадто швидко худне залишкова кінцівка. Комусь некомфортно з новим протезом, але це нормальні процеси, до яких треба звикнути. Пацієнту легше повірити тому, хто особисто пройшов через це”, — розповідає Влад.

На питання, чи адаптувався Влад до життя з протезами, він відповідає твердо та без роздумів:

“Я знав точно, що я буду ходити, якщо докладу максимум зусиль. Можу сказати, що вже повністю адаптувався, навіть у снах я ходжу на протезах, це вже невіддільна частина мене”.

Фархад Остоварі, доктор фізичної терапії, практикуючий реабілітолог у центрі MCOP, пояснює, що справжня мета протезування — це не просто повернути людині можливість знову ходити, а навчити її робити це впевнено. Адже втрата кінцівки — це не лише фізичний біль, втрата рівноваги та дискомфорт, це також і глибока емоційна травма.

“Правильна фізична реабілітація під час протезування має давати мотивацію, показати, які людина отримує можливості замість того, щоб фокусуватися на втраті, допомогти мозку розпізнавати сигнали протеза замість рідної кінцівки. Це може здаватися фантастично, але це те, що ми щодня робимо у Medical Center Orthotics & Prosthetics. Ми прагнемо змінити глибоко вкорінену у суспільстві думку про те, що протез — це про обмеження, а не про нові можливості”.

Цей матеріал створений у межах місяця інформування про потреби людей з втраченими або відмінними кінцівками (Limb Loss and Limb Difference Awareness Month), який був започаткований Amputee Coalition у США у 2010 році та проводиться щороку впродовж квітня. Мета такої ініціативи — підвищити обізнаність суспільства про життя людей, які пережили ампутацію або мають вроджені відмінності кінцівок: розповідати про виклики, поширювати ресурси та освіту серед широкого загалу, підтримувати людей, які живуть з цими особливостями.

Future for Ukraine долучається до міжнародної інформаційної кампанії, адже для команди фонду — це не просто акція підтримки. За останні два роки фонд забезпечив високотехнологічне протезування та реабілітацію для 32 ветеранів зі складними випадками ампутацій на загальну суму понад 2,1 млн доларів. Історія кожного захисника — це титанічний шлях становлення та боротьби за краще життя.

Для довідки:

Medical Center Orthotics & Prosthetics — міжнародний центр протезування для військових і цивільних з втраченими кінцівками будь-якої складності.

Центр понад 18 років був офіційним партнером з протезування Міністерства оборони США та має понад 20 років досвіду роботи з військовими травмами ветеранів воєн в Іраку та Афганістані. MCOP має 12 центрів у США. Зараз філія центру MCOP розпочала свою роботу в тестовому режимі в Україні — американські фахівці передають досвід українським фізіотерапевтам і протезистам. Офіційне відкриття планується на початку літа в Києві.