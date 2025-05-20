Кандидат на пост президента Польщі Кароль Навроцький, який успішно пройшов до другого туру виборів, висловив готовність не підтримувати вступ України до НАТО в обмін на політичну підтримку від лідера націоналістичної партії “Конфедерація” Славоміра Менцена.

Навроцький відреагував на пропозицію Менцена в соціальній мережі Х, де той, після першого туру виборів, в якому зайняв третє місце, запропонував свою підтримку виборцям за умови підписання декларації з кількох пунктів. Одним із ключових моментів є відмова від підтримки членства України в НАТО.

«Я приймаю запрошення і готовий підписати ці пропозиції. Інші деталі обговоримо на каналі пана Менцена», – зазначив Навроцький у своєму пості.

Напередодні Славомір Менцен запросив до дискусії кандидатів Рафала Тшасковського від Громадянської платформи та Кароля Навроцького від партії “Право і справедливість” перед другим туром президентських виборів, який відбудеться 1 червня.

Менцен пояснив, що його виборці не сприймають традиційні медіа і не піддаються пропаганді, а активно користуються соціальними мережами, де він планує здобути їхні голоси.

Згідно з інформацією RMF 24, Тшасковський ознайомився з вимогами Менцена і висловив готовність обговорити їх, погоджуючись з багатьма з них.

Серед основних пунктів, які Менцен пропонує кандидатам для підписання, є відмова від відправлення польських військ в Україну та відмова від ратифікації закону про приєднання України до НАТО в майбутньому.

Менцен підкреслив: «Я вирішив допомогти трьом мільйонам моїх виборців визначитися, за кого голосувати у другому турі. Мої виборці добре обізнані, і той, хто хоче отримати їхні голоси, має їх переконати».

Перший тур президентських виборів у Польщі відбувся 18 травня. За його результатами Рафал Тшасковський отримав 31,36% голосів, Кароль Навроцький – 29,54%, а Славомір Менцен з 14,81% вибув із перегонів.