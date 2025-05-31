Назар Чепурний виборов бронзову медаль на чемпіонаті Європи-2025 зі спортивної гімнастики

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На чемпіонаті Європи-2025 зі спортивної гімнастики Україна здобула свою першу медаль. Назар Чепурний виборов бронзову нагороду в дисципліні опорний стрибок, продемонструвавши вражаючі результати.

У фіналі опорного стрибка змагалися вісім найкращих спортсменів, серед яких був і наш співвітчизник. Чепурний вийшов у фінал, зайнявши третє місце в кваліфікації з результатом 14.466 балів.

Цей фінал став для Назара вже третім на цьогорічному чемпіонаті. Раніше він посів 14-те місце в особистому багатоборстві та майже потрапив на подіум у вільних вправах.

У фіналі кожен учасник виконував по два стрибки, а бали за обидва виконання сумувалися та ділилися на два для визначення середнього результату.

Чепурний відкривав фінал, виконуючи обидва стрибки складністю 5.2. За перший стрибок він отримав 14.500 балів, а в другій спробі покращив свій результат завдяки кращому приземленню – 14.666. Середній бал за його виступ склав 14.583.

Цей результат дозволив йому завоювати бронзову медаль. Від другого місця, яке зайняв британський спортсмен Джейк Джерман, Чепурного відділило лише 0.15 бала. Чемпіоном став вірменин Артур Давтян з результатом 14.799 балів.

Результати опорного стрибка на Євро-2025

1. Артур Давтян (Вірменія) – 14.799 балів

2. Джейк Джерман (Велика Британія) – 14.733 балів

3. Назар Чепурний (Україна) – 14.583 балів

Ця медаль стала другою для Назара Чепурного на континентальних першостях. Раніше він здобув бронзу на Євро-2024, а також бронзову нагороду в опорному стрибку на чемпіонаті світу 2023 року.

Цей успіх став шостим поспіль для України на чемпіонатах Європи зі спортивної гімнастики в опорному стрибку. До Чепурного чотири роки поспіль нагороди здобував Ігор Радівілов, який виграв два золота та дві бронзи.