Загибель Назара Маліка - офіцера, актора та історика ЗСУ

Як повідомляє творче об’єднання «Ніч в Університеті»

22 травня під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку загинув Назар Малік, офіцер Збройних Сил України, актор та історик. Цю сумну новину повідомило творче об’єднання “Ніч в Університеті”.

Назар Малік, уродженець Криму, здобув освіту на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2018 році він успішно завершив навчання на військовій кафедрі, отримавши звання молодшого лейтенанта запасу.

У серпні 2024 року Назар вирішив добровільно приєднатися до Збройних Сил України. Він був активним учасником творчого об’єднання “Ніч в Університеті”, де зіграв безліч ролей, вмів знаходити спільну мову з людьми та підтримував першокурсників. Також він запам’ятався як один із учнів, які у 2014 році виконали гімн України на випускному в тимчасово окупованому Криму.

Олексій Руденко, друг Назара, описує його як “ходячу харизму, людину-свято”, про яку існували численні історії та легенди. Назар також вмів розповідати цікаві історії про своє життя.

За словами друзів і колег, Назар Малік загинув, виконуючи бойове завдання на Покровському напрямку 22 травня.

У червоному корпусі КНУ було створено імпровізоване місце пам’яті Назара Маліка, де всі бажаючі можуть покласти квіти на знак пошани.

Творче об’єднання “Ніч в Університеті” згадує про деякі з ролей Назара: “Сотник Панас Бульба, піддослідний пацієнт на лекції про холеру, Гетьман Скоропадський, Петро Косач, київський губернатор Васильчиков, генерал Кримський, префект конгрегації Могило-Мазепинської Академії, брат Назарій з Білого братства, шутцер… Це лише частина ролей, у яких ви могли бачити нашого актора Назара Маліка з моменту початку “Ночі в університеті” у 2016 році.”