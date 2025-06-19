Історія Назарія Гусакова: боротьба зі спінальною м’язовою атрофією та ліками

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У зв’язку з активним обговоренням у соціальних мережах щодо звітності за зібрані кошти на лікування та реабілітацію, львів’янин Назарій Гусаков, який страждає на спінальну м’язову атрофію (СМА), вирішив висловити свою думку про цю ситуацію.
Він зазначив, що значну частину необхідних ліків він придбав неофіційно.
“Я завжди шукав, де міг. Воно не куплялося офіційно. Десь якісь мені банки, хтось допомагав, мав економ запас і я купував. Десь були вже закінчувались дати й щоби не викидати, людям часто потрібна та сама реабілітація, як мені, тому що одне Еврісді нічого не дає.”
Ця ситуація викликала чимало запитів та обговорень, і Назарій поділився своїми думками про розголос, що виник навколо його особистої історії.
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