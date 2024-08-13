У понеділок, 12 серпня, під час виконання бойового завдання загинув командир авіаційної ланки капітан Олександр Мигуля. Йому було 27 років.

Трагічну звістку повідомила Менська міська рада на сторінці у Facebook.

“Трагічна звістка — і небо плаче в сонячний день. 12 серпня 2024 року Менська громада втратила Захисника та вірного сина. Під час виконання бойового завдання загинув менянин — командир авіаційної ланки капітан Олександр Мигуля 21.04.1997 року народження”, — йдеться у повідомленні.

У серпні 2019 року 5 канал опублікував розмову з Олександром, який на той час був випускником Харківського університету Повітряних сил. Курсант Мигуля тоді сказав, що на рішення стати льотчиком вплинув його дідусь, який також мріяв літати, проте не судилось. За час навчання Олександр здійснив більш як 50 вильотів, однак це завжди викликало стрес, тому справжній пілот мав бути холоднокровним.