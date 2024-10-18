Національне агентство з питань запобігання корупції виплатило 13,3 млн грн викривачу корупції. Ця виплата стала другою в історії України.

Про це повідомили у НАЗК.

Зазначається, що йдеться про спробу підкупу керівників Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), яким пропонували хабар у розмірі 6 млн доларів США за закриття кримінального провадження. У цій справі підозрюваним був колишній міністр екології.

“На сьогодні ми маємо рішення ВАКС з ухваленими вироками щодо усіх суб’єктів провадження, а викривач у справі отримав гарантовану законом винагороду. Показовим також є те, що суд застосував у справі спецконфіскацію”, — сказав голова НАЗК Віктор Павлущик.