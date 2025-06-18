“МЕЖА” надіслала повторний запит до НАЗК щодо моніторингу життя голови столичної ДМС В‘ячеслава Гузя. У відповіді йдеться, що перевірку наразі не завершено.

Про це повідомляють у НАЗК у відповіді на наш журналістський запит.

Нагадаємо, що інформація про відносно непомірні витрати, які не відповідають доходам В‘ячеслава Гузя, з’явилися на підставі нашого розслідування.

2016 рік – пан Гузь стає головою Міграційної служби міста Харкова та Харківської області. Згодом, за допомогою декларації, нам вдалось з’ясувати, що у 2016 році Гузь продає одну свою квартиру в Харкові.

Продає квартиру з прописаною у ній людиною – цією людиною є мати Гузя, Лариса Гузь. Але цікавий той факт, що продає він свою квартиру Пахомовій Тетяні Вікторівні, своїй племінниці. Квартиру за цією ж адресою, де прописана його мати. На той час Пахомова була студенткою третього курсу Московського університету – МДУ.

Квартирна історія не закінчується. Згодом племінниця Гузя, Тетяна Пахомова, у 2017 році інвестує у квартиру в елітному житловому комплексі на Печерську – Jack House. Саме у 2017 році Пахомова вже закінчує інститут у Москві.

Цікаво, чим же займається Тетяна Пахомова? Вона – тату-майстер. Бити тату почала з 2020-го і вже встигла заробити на квартиру в елітному ЖК столиці на Печерську.

Можливо, ви скажете, забезпечені батьки? За професією мати Тетяни Пахомової, а за сумісництвом і сестра Вячеслава Гузя, офтальмолог, а батько – травматолог.

Варто зазначити, що питання корупції та ухилення від відповідальності серед працівників столичної міграційної служби підіймається не вперше.

Як повідомляло видання NGL.media, Дмитра Лемеша, заступника керівника київської міграційної служби, затримали на хабарі ще на початку липня 2022 року. За версією слідства, він разом зі своїм шваґром систематично вимагали по 10-15 тис. доларів від іноземців і за легалізацію в Україні.

Під час обшуків у шваґра Лемеша слідчі вилучили понад 100 тис. доларів і 12,7 тис. євро, які потім йому повернули. Окрім того, у цій справі вилучили 190 тис. доларів у батька начальника управління міграційного контролю ДМС Ігоря Семинога, який проходив у справі як свідок.

Після затримання Дмитро Лемеш сплатив визначену судом заставу у 2,5 млн грн, тож на завершення слідства він чекав на волі. При цьому суд відмовив прокуратурі у клопотанні про відсторонення Лемеша від посади, тому він і далі працював у ДМС.

Через майже два роки після затримання Лемеша слідчі поліції особливих успіхів не досягли і прокуратура не змогла вчасно передати справу до суду. Тож 5 квітня 2024 року Львівська обласна прокуратура винесла постанову про її закриття через завершення терміну досудового розслідування.

Ще через два тижні суддя Галицького районного суду Львова Ірина Волоско повернула Дмитру Лемешу 2,5 млн грн сплаченої раніше застави.

45-річний Дмитро Лемеш продовжує працювати на посаді заступника керівника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області, тобто заступником В’ячеслава Гузя.

Окрім того, є ще одне свідчення про корупцію у міграційній службі України. За матеріалами НАЗК Державне бюро розслідувань повідомило про підозру службовцю, який обіймав посаду начальника одного з управлінь ГУ ДМС України в Одеській області, за декларування недостовірної інформації на понад 83 млн грн.

НАЗК проаналізувало доходи і видатки посадовця та його родини та дійшло до висновку про неможливість придбати вказане майно за кошти, отримані із законних джерел.