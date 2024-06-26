Національне агентство з питань запобігання корупції виявило суттєві порушення у звітах політичної партії "Голос" про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру (далі – звіт) за III – IV квартали 2020 року.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

«НАЗК виявило низку суттєвих порушень у звітах політичної партії «Голос» про майно, доходи та зобов’язання фінансового характеру (далі – звіт) за III – IV квартали 2020 року», – йдеться у повідомленні.

Інформується, що за два квартали 2020 року політична партія «Голос» внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн, що є підставою для припинення державного фінансування статутної діяльності партії.

За результатами аналізу звіту за третій квартал НАЗК встановило, що політична партія «Голос» оформила договори про надання послуг з ТОВ «Мейнтіс» на 1 млн грн.

Серед таких послуг — усні консультації та роз’яснення з питань практичних аспектів застосування Виборчого кодексу України для представників партії, усні юридичні консультації з питань виборчого процесу для членів дільничих виборчих комісій на місцевих виборах, перевірка правильності заповнень документів для спостерігачів на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року тощо.

Проте, як виявилось, зазначене товариство не надавало партії цих послуг, що підтверджують, зокрема матеріали, отримані від органів державної влади (ДБР, Державної податкової служби України), інформаційних баз даних, а відтак інформація є недостовірною.