Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка після розслідування журналістів проекту "Схеми".

У відповідь на запит “Радіо Свобода” НАЗК повідомило про проведення моніторингу та перевірку майнового стану Кириленка.

“Щодо повноти заповнення декларацій проводиться моніторинг способу життя голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка, що розпочатий на підставі розслідування журналістів “Схем”, — мовиться в повідомленні.

Управління проведення моніторингу способу життя та контролю Нацагентства відповідає за ці заходи.

Нагадаємо, що раніше НАБУ та САП відкрили справу проти Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації».