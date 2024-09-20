Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про початок моніторингу способу життя начальника Державної міграційної служби у м. Києві та області Вʼячеслава Гузя у відповідь на звернення "Межі" щодо можливих порушень антикорупційного законодавства.

Про це йдеться у відповідному листі від НАЗК.

“Відповідно до ч. 2 ст. 514 Закону України «Про запобігання корупції» моніторинг способу життя суб’єктів декларування здійснюється Національним агентством на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із медіа та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам”, — зазначили в Нацагенстві.

Нагадаємо, що В’ячеслав Гузь – начальник Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області. За даними інсайдерів “Межі”, Гузь очолює схему, завдяки якій росіяни отримують українські паспорти.

Діє Гузь під покровительством Павла Фукса. Він — підсанкційний російський та український олігарх, засновник девелоперської компанії Mos City Group, бізнес-магнат. Громадянин Росії та України.