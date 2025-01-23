На початку січня у Варшаві пасажири таксі напали на водія-білоруса після конфлікту з ним. Причиною бійки стало те, що таксист вжив слово російською, що могло змусити пасажирів подумати, що він є українцем.

Про це розповів потерпілий у коментарі Most.

Інцидент стався 3 січня, коли водій таксі, білорус на ім’я Василь (імʼя змінене), перевозив двох хлопців і дві дівчини. Одна з пасажирок попросила закурити електронну сигарету, і водій дозволив це, але лише з відкритим вікном.

Почалася суперечка, коли дівчина запитала, чому він проти куріння в салоні, адже це не звичайна сигарета, а електронна. Водій почав пояснювати, згадавши програму на цю тему, але забув, як буде слово “передача” польською, і використав російське слово.

Це стало сигналом для пасажирів, що він може бути іноземцем, і вони запитали, чи не з України той. Коли водій заперечив, вони не повірили і подумали, що він не хоче “зізнаватися”.

Далі пасажири почали питати, чому він не на війні, але він так і не пояснив, що він з Білорусі, адже це є особистою інформацією. Коли він вирішив завершити поїздку, це розлютувало пасажирів. Одна з дівчат обплювала його та назвала “українською свинею”, а хлопець вдарив по задніх дверях машини, залишивши вм’ятину.

Василь вирішив викликати поліцію, але один із пасажирів повернувся, розпилив йому газовий балончик в обличчя, а коли водій вийшов з авто, нападник почав бити його по голові, з вигуками “Забирайся”.

Поліціянти, які проїжджали повз, втрутились, і Василь викликав швидку допомогу. Хоча у лікарні серйозних травм не виявили, він подав заяву до поліції і просить притягнути нападників до відповідальності. Уся ситуація зафіксована на відео, знятому на телефон постраждалого.