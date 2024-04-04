Про це пише Bloomberg.

За даними ЗМІ голосування Палати представників США щодо допомоги Україні відбудеться не раніше середини квітня, а то й пізніше.

В інтерв’ю Fox News 31 березня Джонсон розповів, що Палата представників США розглядатиме питання допомоги Україні наступного тижня, “відразу” після двотижневих великодніх канікул законодавців США.

У цьому ж інтерв’ю Джонсон зазначив, що до законопроєкту будуть додані нові умови надання допомоги. До прикладу, надання фінансів на умовах позики, аби потім Україна повернула ці кошти, конфіскація російських активів як компенсація або ж скасування заморожування адміністрацією Байдена нових ліцензій на експорт зрідженого газу.

Водночас у виданні наголошують, що команда Джонсона не поділилася жодним детальним планом щодо пакета допомоги з республіканцями і, схоже, не визначила, яких поступок вимагатиме спікер від адміністрації Байдена в обмін на голосування.

Ці фактори свідчать про те, що голосування щодо допомоги Україні навряд чи відбудеться наступного тижня.

Тейлор Хаусі, речник Джонсона, згодом повідомив, що обіцянка спікера про швидке голосування не свідчила про якісь конкретні терміни. Він додав, що на цей час Джонсон спілкується з республіканцями щодо плану дій.

Двоє представників керівництва Республіканської партії заявили, що з матеріально-технічного погляду Джонсон все ще може прийняти рішення щодо плану допомоги на вихідних і прискорити прийняття закону наступного тижня. Але такий прискорений графік загрожував би потопити законодавство, а також ще більше спричинив би протидію прихильникам жорсткої лінії Республіканської партії.