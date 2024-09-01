Про це заявив голова Національного паралімпійського комітету (НПК) Валерій Сушкевич.

На Паралімпіаді-2024, що відбувається в Парижі, росіяни безліч разів провокували українських спортсменів, вживаючи образливі слова (слюр).

“Перший варіант – хамовиті провокації. Йти поруч з нашим спортсменом і щось говорити про “хохлів”. Я про це говорив президенту Міжнародного Паралімпійського комітету, що вони дограються, щоб їм зробили зауваження, бо буде біда”, – каже Сушкевич.

Сушкевич розповідає, що це не єдиний випадок. Так, вони показово “ласкаво” кажуть нашим спортсменам “здравствуйте”.

Президент Національного паралімпійського комітету України наголосив, що головне – не вестись на провокації, адже за агресивну реакцію на подібну поведінку росіян – українця дискваліфікують з Ігор.