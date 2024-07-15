Про це повідомила у неділю телекомпанія NBC з посиланням на джерела.

“Президентські перегони вчора ввечері завершилися”, — сказав один із консультантів Демократичної партії.

Як зазначає NBC, виборці, які ще не визначилися, з великою ймовірністю проголосують за Трампа “зі співчуття”.

З урахуванням потрясінь у Демократичній партії через провальний виступ президента США Джо Байдена на дебатах ситуація складається на користь республіканців, наголошує телекомпанія.

Ввечері у суботу, 13 липня, коли Дональд Трамп виступав перед прихильниками в місті Батлер, штат Пенсильванія, невідомий відкрив вогонь.

Трамп майже відразу схопився за праве вухо і пригнувся під трибуну. Його закрили собою співробітники Секретної служби, які потім вивели його зі сцени. Пізніше Трамп повідомив, що куля пробила верхню частину його правого вуха.