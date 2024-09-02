Про це йдеться на сайті фінустанови.

За словами голови Нацбанку Андрія Пишного, така назва для розмінної монети як “копійка” фактично є символом московської окупації.

“Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет – це слово “шаг”, – наголосив Пишний.

НБУ пропонує встановити співвідношення 1:1 між “копійкою” та “шагом” та визначити порядок введення в обіг “шагів”, а також порядок і строки вилучення з обігу “копійок”.

У разі ухвалення Верховною Радою України відповідних законів, НБУ зможе перейти до практичного втілення ініціативи – карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах. Водночас Національний банк не планує спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги.

“Монети “копійка” та “шаг” перебуватимуть в обігу паралельно. Громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги”, – зазначили в НБУ.