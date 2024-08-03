Ситуація на ринку праці в першому півріччі 2024 року дедалі загострювалася. Хоча в ІІ кварталі 2024 року зростання кількості вакансій на сайтах пошуку роботи дещо сповільнилося, попит на робочу силу залишався суттєво вищим, ніж рік тому, та все ще залишається нерівномірним за професіями.

Про це йдеться у звіті Національного банку України.

Як зазначає регулятор, така ситуація на ринку праці, з одного боку, стримуватиме економічне відновлення, з іншого, – завдяки підвищенню зарплат підживлюватиме споживання, що матиме найбільший внесок у зростання ВВП на прогнозному горизонті.

За даними НБУ, кількість оголошень про вакансії у сферах охорони, будівництва та робітничих спеціальностей значно перевищувала минулорічні показники, тоді як у сфері ІТ – суттєво скоротилася. Також попит залишався пригніченим в освіті, дизайні, мистецтві та культурі.

Крім того, міграція за кордон та мобілізаційні процеси призвели до подальшого скорочення пропозиції робочої сили та посилення проблеми браку працівників для підприємств, що все відчутніше обмежувало їхню діяльність. Зокрема, за даними ООН, у першому півріччі кількість мігрантів за кордоном зросла майже на 240 тис. – до 6,6 млн осіб та надалі знижувався рівень участі в робочій силі серед чоловіків.