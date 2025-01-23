Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 13,5% до 14,5% річних із 24 січня 2025 року. Це друге підвищення ставки поспіль.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу, що транслювався на Youtube, зазначивши, що підвищення ставки обумовлено необхідністю підтримання стабільності валютного ринку, збереження контрольованості очікувань і поступового зниження інфляції до цільових 5% на середньострокову перспективу.

“Для підтримання стійкості валютного ринку, збереження контрольованості очікувань та поступового приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики Правління НБУ вирішило підвищити облікову ставку на 1 в. п. до 14,5%”, – заявив Пишний.

Раніше Володимир Лепушинський, директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ, не виключав подальших підвищень ставки для боротьби з інфляцією.

З 2022 року облікова ставка НБУ неодноразово змінювалася. Від початку війни ставка була на рівні 10%, але з червня 2022 року її підвищили до 25%, потім знижували. У липні 2023 року ставка становила 15%, а в грудні 2024 року НБУ знову підвищив її до 13,5%.

Згідно з даними Держстату, річна інфляція в Україні в грудні 2024 року становила 12,0%.