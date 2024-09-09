Голова Національного банку України Андрій Пишний повідомив, що з 1 жовтня набудуть чинності нові ліміти на р2р-перекази. Тимчасове обмеження у 150 000 грн на місяць буде діяти до того часу, поки банки не посилять свої системи фінансового моніторингу. Це рішення також передбачає ряд винятків, зокрема для волонтерів.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

“Наша позиція: ринок не повинен бути зарегульованим. Але в ситуації, коли бюджет втрачає мільярдні суми податків через протиправні схеми, такі кроки необхідні”, — пояснив Андрій Пишний.

Заступник Голови НБУ Дмитро Олійник повідомив, що Національний банк та більшість банків активно борються з “дропами”, але деякі установи не обмежують таких клієнтів, надаючи перевагу розширенню клієнтської бази над ризиками використання банку для відмивання грошей.

“Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, зазначений вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший. Упродовж наступного місяця ми розпочнемо створювати реєстр скомпрометованих карток, далі – реєстр “неблагонадійних” торговців”, — зазначив Дмитро Олійник.

Також Дмитро Олійник наголосив на важливості відстеження і контролю за експортно-імпортними операціями із закупівлі енергообладнання, та аналізу ФОПів у практиці ухиляння від сплати податків корпораціями. Банківська спільнота з цього питання має надати свої пропозиції, які Національний банк опрацює та дасть відповідні рекомендації.