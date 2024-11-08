Про це йдеться у “Інфляційному звіті” Національного банку України (жовтень 2024 року).
У звіті зазначається, дефіцит робочої сили на ринку є основним чинником підвищення заробітних плат.
Зокрема, у ІІ кварталі 2024 року в середньому реальні заробітні плати збільшилися на 17,6% р/р, номінальні – на 22,1% р/р. Згідно з наявними непрямими даними, високі темпи зростання номінальних зарплат збереглися й у ІІІ кварталі.
Проте посилення інфляційного тиску зумовило певне сповільнення темпів зростання реальних зарплат, хоча вони все ще залишалися доволі високими й надалі підтримували приватне споживання, зазначили в НБУ.
“Очікується, що вже наприкінці поточного року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за наявну робочу силу”, – йдеться в прогнозі.
Раніше НБУ очікував, що реальна зарплата перевищить довоєнний рівень у 2025 році.
Як змінюватиметься зарплата українців
За даними НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросла на 17,4%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.
НБУ прогнозує, що у 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 21,0% (попередній прогноз – 16,1%), реальної — на 14,0% (9,7%).
У 2025 році номінальна зарплата зросте на 16,0%, реальна — на 6,5 %, у 2026 році номінальна зарплата зросте на 8,9%, реальна — на 2,9%.
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