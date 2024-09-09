Про це пише пресслужба Нацбанку.
“Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито “хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть”, – йдеться у повідомленні й додається, що відповідна інформація не відповідає дійсності.
Зауважується, що банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ.
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