Про це пише пресслужба Нацбанку.

“Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію про те, що НБУ нібито “хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть”, – йдеться у повідомленні й додається, що відповідна інформація не відповідає дійсності.

Зауважується, що банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ.