Національний банк України введе обмеження для переказу коштів з картки на картку. Наразі проводяться обговорення цього питання з волонтерами.

Про це повідомив очільник НБУ Андрій Пишний під час під час засідання фінансового комітету Верховної ради 4 липня.

“Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Ми хочемо, аби політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з погляду суспільного сприйняття питання, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення”, — пояснив Пишний.

За його словами, представники Нацбанку “зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем”.

“Збираємо їхні позиції, аналізуємо. Але ми стійкі у своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми”, — додав голова НБУ.

Нагадаємо, наприкінці травня цього року стало відомо, що Нацбанк готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами (так звані операції р2р, person-to-person).