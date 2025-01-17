“За рішенням суду правоохоронці та податкові органи можуть отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, але для цього їм необхідно навести доводи обґрунтованості, доцільності та наявності підстав для отримання такої інформації, що є важливим запобіжником для обмеження доступу контролюючих органів до приватної інформації про особу”, – підкреслили в НБУ.

У банку додали, що важливо ретельно зважувати інтереси приватності клієнта та загальні суспільні потреби, зокрема у боротьбі з кримінальною діяльністю. Також було підкреслено, що “суспільно значима мета не виправдовує розголошення банківської таємниці автоматично і в кожному разі”.

У НБУ нагадали, що в країнах Європейського Союзу захист особистих фінансових даних є невід’ємною частиною правового порядку, а безпідставне розширення доступу до банківської інформації може загрожувати основним правам громадян.