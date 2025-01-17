В НБУ зазначили
, що доступ до такої інформації можливий лише за рішенням суду, коли є достатні підстави та обґрунтованість для її отримання.
“За рішенням суду правоохоронці та податкові органи можуть отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, але для цього їм необхідно навести доводи обґрунтованості, доцільності та наявності підстав для отримання такої інформації, що є важливим запобіжником для обмеження доступу контролюючих органів до приватної інформації про особу”, – підкреслили в НБУ.
У банку додали, що важливо ретельно зважувати інтереси приватності клієнта та загальні суспільні потреби, зокрема у боротьбі з кримінальною діяльністю. Також було підкреслено, що “суспільно значима мета не виправдовує розголошення банківської таємниці автоматично і в кожному разі”.
У НБУ нагадали, що в країнах Європейського Союзу захист особистих фінансових даних є невід’ємною частиною правового порядку, а безпідставне розширення доступу до банківської інформації може загрожувати основним правам громадян.
“Значення інституту банківської таємниці є не менш важливим, ніж визначений у Конституції принцип презумпції невинуватості, яка становить фундамент довіри в суспільстві”, – зазначив голова Національного банку України Андрій Пишний.
Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що співробітники Державної податкової служби мають отримати доступ до банківської таємниці українців.
Нагадаємо, Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев запропонував законодавчі зміни, що передбачають оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) усіх товарів, які купуються на закордонних маркетплейсах, незалежно від їхньої вартості. Водночас ввізне мито залишиться обов’язковим лише для товарів дорожчих за 150 євро.