Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-розмову з видатним українським боксером Олександром Усиком. Темою спілкування стала майбутня зустріч Усика з британцем Тайсоном Ф’юрі, яка обіцяє стати історичною подією у світі боксу.

Про це йдеться в опублікованому президентом відео.

“Стовідсотково, всі українці на твоєму боці. Безумовно, Велика Британія допомагає Україні у боротьбі проти росії. Безумовно, ми поважаємо наших партнерів. Тому, ти коли будеш перемагати Ф’юрі, там не сильно [бий], бо пам’ятай, щоб вони нам не заборонили ракети Storm Shadow”, – зазначив Зеленський.

Усик, у свою чергу, висловив готовність до майбутнього бою і підкреслив, що для нього це – спорт і він із ставиться до суперника з повагою.

Президент побажав спортсмену успіху, наголосивши, що його перемоги надихають і заряджають українців у непрості часи боротьби за свободу та незалежність.