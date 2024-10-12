Уряд вніс зміни до правил надання послуг поштового зв’язку, прирівнявши час зберігання повісток від ТЦК до судових повісток.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів.

Згідно з нею, тепер на те, щоб забрати рекомендований лист, який надіслав ТЦК на адресу військовозобов’язаного з пошти, у чоловіків буде три дні. В іншому випадку на них чекає постанова ТЦК про штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

“Рекомендовані листи з позначкою “Повістка ТЦК” під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату (одержувачу). У разі відсутності адресата (одержувача) за зазначеною на рекомендованому листі адресою працівник об’єкта поштового зв’язку інформує адресата (одержувача) за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою “Повістка ТЦК”, — йдеться у документі.

У постанові зазначається, що якщо протягом трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку військовозобов’язаний не з’явився для одержання рекомендованого листа з позначкою “Повістка ТЦК”, працівник пошти робить позначку “адресат відсутній за зазначеною адресою”.

“Вона (позначка — ред.) засвідчується його підписом з проставленням відбитка поштового пристрою, порядок використання якого встановлюється призначеним оператором поштового зв’язку, і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає такий лист до відправника (тобто до ТЦК — ред.)” ,— йдеться у документі.

Раніше уряд відповідною постановою скоротив термін, впродовж якого військовозобов’язані, які отримали повістку, мають прийти до ТЦК після отримання повістки. Раніше військовозобов’язані та резервісти повинні були з’явитися до ТЦК не пізніше ніж через два тижні від дня отримання повістки. Згідно з новою постановою тепер прибути до ТЦК за повісткою потрібно протягом 7 днів, якщо людина живе в обласному центрі, а з інших населених пунктів — впродовж 10 днів.